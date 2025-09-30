Молодой скелетонист Ярослав Лавренюк может получить престижную премию за свои достижения в 2025 году.

Украинец Ярослав Лавренюк вошел в число пяти финалистов престижной 10-й зимней премии европейских олимпийских комитетов имени Пйотра Нуровского, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Эта ежегодная награда присуждается самым талантливым молодым атлетам Европы в возрасте от 14 до 18 лет. В 2025-м наш 17-летний скелетонист вошел в историю, завоевав первое для Украины золото чемпионата мира U-20.

Ранее спортсмен стал бронзовым призером чемпионата Европы U-23, а также завоевал серебро Юношеских Олимпийских игр в Канвондо-2024. Скелетонист дебютировал на Кубке мира в возрасте 16 лет и уже считается одной из главных надежд Украины в зимних видах спорта.

Кроме Ярослава Лавренюка, объявлены другие претенденты на звание лучшего молодого спортсмена Европы:

Унай Лопес Соуза (Испания) – сноубординг;

Финн Соннекальб (Германия) – конькобежный спорт;

Флора Табанелли (Италия) – фристайл;

Малена Замфирова (Болгария) – сноубординг.

Победителя объявят 3 октября на 45-м Семинаре европейских олимпийских комитетов в Мальте.

