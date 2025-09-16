Мария Ноздрачева не смогла удачно выступить на турнире WTA в Португалии.

WTA 125 Калдаш-да-Раинья (Португалия). Хард, 1/16 финала

Эльвина Калиева (США, WTA № 244) – Мария Ноздрачева (Украина WTA № 1463) – 6:0, 6:0

Соболева на турнире в Болгарии вышла в 1/8 финала – почти проиграла, но проявила волю

16-летняя украинка попала на турнир благодаря wild card, но в 1/16 финала потерпела разгромное поражение от американки Эльвины Калиевой. За весь матч Мария не выиграла ни одного гейма. Игра продолжалась 56 минут.

Отметим, что Мария Ноздрачева провела свой дебютный поединок на уровне соревнований WTA 125. Украинка выиграла один трофей на юниорском уровне – в 2023 году она победила на соревнованиях J30 в Луанде, Ангола.

Ястремская вошла в элитную компанию украинских теннисисток по достижениям в топ-50 мирового рейтинга