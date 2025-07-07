Уимблдон-2025, трава, парный разряд юношей, 1/16 финала

Мэс Ротгеринг / Гидде Шёнмакерс (Нидерланды) – Тило Берманн (Австрия) / Никита Белозерцев (Украина) – 2:0 (6:1; 6:2)

Путь Белозерцева и его австрийского напарника завершился в первом же раунде парных соревнований.

Последняя украинка вылетела из Уимблдона – Людмила Киченок в борьбе проиграла 1/8 финала парного разряда

Нидерландский дуэт Ротгеринг / Шёнмакерс не оставил от соперников мокрого места. Первый сет Белозерцев / Берманн проиграли со счетом 1:6. После перерыва забрали на один гейм больше, но вряд ли это можно считать большим утешением – безнадежные 0:2.

Правда, 16-летний Белозерцев с Уимблдоном не прощается. Завтра (8 июля) украинец встретится с американцем Гэвином Гудом в 1/16 финала одиночного разряда.

Джокович спасался от позора на глазах Федерера, Коболли довел отца до слез: 1/8 финала Уимблдона