16-летний украинец без шансов вылетел на старте парного разряда юношеского Уимблдона – это еще не конец
Никита Белозерцев не задержался в парных соревнованиях Уимблдона-2025 среди юношей.
Уимблдон-2025, трава, парный разряд юношей, 1/16 финала
Мэс Ротгеринг / Гидде Шёнмакерс (Нидерланды) – Тило Берманн (Австрия) / Никита Белозерцев (Украина) – 2:0 (6:1; 6:2)
Путь Белозерцева и его австрийского напарника завершился в первом же раунде парных соревнований.
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Нидерландский дуэт Ротгеринг / Шёнмакерс не оставил от соперников мокрого места. Первый сет Белозерцев / Берманн проиграли со счетом 1:6. После перерыва забрали на один гейм больше, но вряд ли это можно считать большим утешением – безнадежные 0:2.
Правда, 16-летний Белозерцев с Уимблдоном не прощается. Завтра (8 июля) украинец встретится с американцем Гэвином Гудом в 1/16 финала одиночного разряда.
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