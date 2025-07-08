Никита Белозерцев победил Гэвина Гуда в 1/16 юниорского Уимблдона. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Юниорский Уимблдон-2025, трава, 1/16 финала

Никита Белозерцев (Украина) – Гэвин Гуд (США) – 2:0 (6:1, 6:4)

Первая ракетка Украины среди юниоров отказался давать интервью на украинском языке – он может сменить гражданство

После языкового скандала и отказа говорить на украинском во время интервью Никита Белозерцев сумел справиться с американцем Гэвином Гудом в 1/16 финала юниорского Уимблдона.

16-летний украинец уверенно разнес представителя США в дебютной партии со счетом 6:1, а затем закрыл матч, оформив победу и во втором сете – 6:4.

В 1/8 финала турнира на Белозерцева ждет представитель Словении Жига Шешко.

6-летний украинец без шансов вылетел на старте парного разряда юношеского Уимблдона – это еще не конец