15-летняя теннисистка из Бразилии переписала мировую историю – одержала уникальную победу
Науани Витория Леме Да Силва на турнире в Сан-Паулу навсегда вписала свое имя в летопись Женской теннисной ассоциации.
WTA 250 Сан-Паулу, хард, 1/16 финала
Каролина Алвеш (Бразилия, WTA № 237) – Науани Витория Леме Да Силва (Бразилия, WTA №237) – 7:6 (7:0), 2:6, 0:6
Олейникова победила полуфиналистку Ролан Гаррос и пробилась в 1/8 финала турнира WTA 125
Науани Витория получила wild card от организаторов турнира WTA 250 в Сан-Паулу и в первом раунде одержала историческую победу – переиграла в трех сетах свою землячку Каролину Алвеш.
Нуани Витория стала первой теннисисткой 2010 года рождения, которая одержала победу во встрече основной сетки турнира Женской теннисной ассоциации.
Следующей соперницей Нуани Виктории Леме Да Силвы будет вторая сеяная турнира Солана Сиерра (Аргентина, WTA № 82).
Женская сборная Испании по теннису сделала изменение в заявке на игру против Украины в Кубке Билли Джин Кинг