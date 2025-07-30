"Нейтральная" Екатерина Александрова проиграла в 1/32 финала турнира в Монреале. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/32 финала

Чжу Линь (Китай, WTA № 493) – Екатерина Александрова (WTA № 15) - 2:1 (1:6, 6:2, 6:4)

Костюк победила чемпионку Уимблдона и вышла в 1/16 тысячника в Монреале – дальше ждёт экс-россиянка

Россиянка Екатерина Александрова отметилась самым громким провалом на старте супертурнира в Монреале. Болотная теннисистка уступила 493-й ракетке мира из Китая.

31-летняя Чжу Линь, которая из-за серии травм пропустила большую часть 2024 года, еще 2 года назад была в топ-50 лучших теннисисток мира. И в Монреале она показала место "нейтральной" Александровой, сделав из нее посмешище.

Следующей соперницей китаянки на тысячнике станет Сюзан Ламенс из Нидерландов (WTA № 64).

Ястремская с травмой дожала колумбийку в двухчасовом матче и пробилась в 1/16 финала "тысячника" в Монреале