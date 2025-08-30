14-летняя украинская теннисистка вышла в свой первый финал в профессиональной карьере
Полина Скляр победила Мари Меттро в полуфинале теннисного турнира ITF W15 в Германии. Отчет об игре и результат поединка – в этой новости на "Футбол 24+".
ITF W15, Кальтенкирхен (Германия), грунт, полуфинал
Полина Скляр (Украина) – Мари Меттро (Швейцария) – 2:0 (6:2, 7:5)
Позорный вылет россиянки из топ-5 рейтинга, фиаско американки, Соболенко проходит дальше: US Open
Украинка Полина Скляр одолела Мари Меттро в полуфинальном матче немецкого турнира ITF W15. 14-летняя теннисистка расправилась со швейцаркой в двухсетовом противостоянии за 1 час 34 минуты.
Стартовую партию Скляр уверенно забрала со счетом 6:2, а уже в следующем сете Меттро дала настоящий бой украинке. К счастью, дело не дошло до тай-брейка (7:5) и Полина вышла в финал, где сойдется в битве за трофей с победительницей другой полуфинальной пары Тесса Брокманн (Германия) – Анна Петкович (Германия).
Джокович и Фриц не без проблем прошли в 1/8 финала US Open – ВИДЕО