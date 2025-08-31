ITF W15 Кальтенкирхен. Грунт. Финал

Тесса Брокманн (Германия) – Полина Скляр (Украина) – 6:3, 7:5

Теннисистка украинского происхождения извинилась за конфликт на US Open

14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр впервые в карьере сыграла финал профессионального турнира. На соревнованиях серии ITF W15 в немецком Кальтенкирхене юная спортсменка добралась до решающего поединка, где встретилась с первой сеяной – Тессой Брокманн, которая занимает 332-е место в мировом рейтинге.

Брокманн уверенно начала матч и выиграла первый сет 6:3. Во второй партии Скляр навязала борьбу и имела шансы сравнять счет, однако уступила 5:7. Для немки эта победа стала десятой подряд и принесла второй титул в сезоне.

Несмотря на поражение, выступление в Кальтенкирхене стало историческим для Скляр. Украинка провела свой первый финал на профессиональном уровне, и благодаря этому результату она дебютирует в мировом рейтинге WTA.

Зверев сенсационно вылетел с US Open-2025 на стадии 1/16 финала турнира