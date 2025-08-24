Дженис Тжен из Индонезии и Вероника Кудерметова провели встречу первого раунда Открытого чемпионата США. Результат и отчет читайте в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, 1/64 финала

Дженис Тжен (Индонезия, WTA № 147) – Вероника Кудерметова (WTA № 26) – 6:4, 4:6, 6:4

Представительница России Вероника Кудерметова была фавориткой встречи, но потерпела жесткое поражение в трех сетах за 2 часа 13 минут.

Дженис Тжен, которая попала в основную сетку через квалификацию, шокировала соперницу в первом сете. Кудерметова во второй партии отыгралась и вернулась в игру. Ей могло показаться, что худшее уже позади, но в начале решающего сета Тжен сделала брейк, после чего вышла вперед 2:0. Представительнице Индонезии такого преимущества хватило, чтобы победить в партии и в матче.

Победительница встречи сыграет в 1/32 финала мейджора против чемпионки US Open-2021 Эммы Радукану, которая ранее переиграла японку Эну Шибахару.

Indonesia’s first win in a Grand Slam main draw in 22 years! ?



Janice Tjen pulls off the upset over No.24 seed Kudermetova. pic.twitter.com/1I6ZWrJtpQ — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2025

