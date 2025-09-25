Ряд спортсменов из России не будут участвовать на чемпионате мира-2025 по тяжелой атлетике, который пройдет в Фьордене (Норвегия).

Только семеро из заявленных 16 россиян получили право выступить на мировом первенстве, сообщает Главком.

Украина призвала отстранить российских тяжелоатлетов от чемпионата мира-2025

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила к соревнованиям девять спортсменов из основной заявки и четырех запасных. На чемпионате мира не будут участвовать Регина Шайдуллина, Анастасия Романова, Яна Сотиева, Кристина Новицкая, Артем Окулов, Даниил Вагайцев, Зульфат Гараев, Георгий Купцов, Сергей Петров, Геворг Серобян, Евгения Гусева и Михаил Подкорытов.

Указанные выше спортсмены незаконно посещали оккупированный Россией Крым или являются военнослужащими или членами спортивного клуба ЦСКА, который связан с Вооруженными силами РФ.

Кроме того, к чемпионату мира не допустили белоруса Евгения Тихонцова, который участвовал в пропагандистском мероприятии Александра Лукашенко, что стало причиной запрета. В 2024 году Тиханцов стал бронзовым призером Олимпиады в Париже.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта Украины призвало не допустить этих атлетов к чемпионату мира-2025.

