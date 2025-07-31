Китайские пловчихи заняли третье место в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Юй Цзиди не участвовала в финальном заплыве, но соревновалась на предыдущих стадиях.

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Золотые медали завоевали представительницы Австралии, второе место заняла сборная США. Добавим, что на чемпионатах мира по водным видам спорта минимальный возраст спортсменов составляет 14 лет, однако показатели 12-летней китаянки на чемпионате Китая, оказались достаточными, для того, чтобы квалифицироваться на мировое первенство.

Ранее Цзиди была близка к завоеванию медали на дистанции 200 метров комплексом. Юная спортсменка отстала от третьего места всего на 0,06 секунды.

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