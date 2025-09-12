Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР № 12) сообщил, что скоро впервые станет отцом.

Рууд признался, что его подруга Мария Галлигани беременна – ребенок родится в следующем году.

"Команда растет. Увидимся в следующем году, крошка", – написал Рууд в Instagram, где разместил совместное фото со своей избранницей.

Каспер Рууд и Мария Галлигани вместе уже 7 лет. Осенью 2024 года теннисист сделал предложение своей девушке.

Рууд на недавнем Открытом чемпионате США завершил выступления во втором раунде после поражения в пяти сетах от Рафаэля Коллиньони из Бельгии – 4:6, 6:3, 6:3, 4:6, 5:7.

