Алехандро Табило из Чили и итальянец Лоренцо Музетти разыграли трофей турнира серии АТР 250. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ATP 250, Чэнду (Китай), хард, финал

Лоренцо Музетти (Италия, АТР № 9) – Алехандро Табило (Чили, АТР № 112) – 3:6, 6:2, 6:7 (5:7)

Музетти считался безоговорочным фаворитом финала, имея на турнире первый номер посева. Однако Табило его шокировал уже в первом сете, выиграв его.

Итальянец вернулся в игру, победив во второй партии. Судьба встречи могла решиться в 12-м гейме решающего сета – Музетти имел два матчбола, но чилиец их отыграл. На тай-брейке Табило ошибся лишь дважды на своей подаче, а вот Музетти трижды не удержал свою подачу, что и привело к его фиаско. Финал продолжался 2 часа 39 минут.

Табило взял первый трофей в текущем сезоне и третий – в карьере. Ко всему, он впервые выиграл на харде у соперника из топ-20, прервав серию из 15-ти поражений.

В новом рейтинге АТР Алехандро Табило будет занимать 72-ю позицию.

