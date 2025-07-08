В 1/4 финала Уимблдона "нейтральная" белоруска Арина Соболенко встречалась с немкой Лаурой Зигемунд. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, 1/4 финала

Арина Соболенко (WTA № 1) – Лаура Зигемунд (Германия, WTA № 104) – 2:1 (4:6, 6:2, 6:4)

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Сенсационная Лаура Зигемунд едва не остановила Арину Соболенко в четвертьфинале Уимблдона.

В первом сете немка неожиданно победила со счетом 6:4. После провала первая ракетка мира смогла собраться с силами и отыграться во второй партии – 6:2.

Третий сет стал настоящим триллером: Зигемунд вела в счете 4:3, однако белоруска сначала отыграла брейк, а затем и довела дело до победы – 6:4. Матч длился 2 часа 56 минут.

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