Після завершення етапу Формули 1 у Маямі команда Макларен опинилася в центрі уваги через питання щодо законності конструкції задніх гальм.

Технічна комісія FIA не виявила порушень після проведення детального аналізу, повідомляє The Race.

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За інформацією джерела, представники FIA провели серію перевірок після фінішу Гран-прі Маямі, зокрема приділили увагу системі охолодження задніх гальмівних елементів на боліді MCL39. Причиною інтересу стали підозри з боку суперників, які вважали, що команда з Вокінга використовує технології, що можуть впливати на температуру задніх шин поза межами регламенту.

Особливий резонанс викликали тепловізійні зображення, які нібито надала команда Ред Булл – на них було зафіксовано незвично холодні зони. Проте жодних технічних відхилень виявлено не було.

Очікується, що FIA офіційно оприлюднить підсумки розслідування ближче до вікенду в Імолі.

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