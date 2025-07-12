Четверта ракетка світу Іга Свьонтек у вирішальному матчі англійського турніру всуху розбила американку Аманду Анісімову. Відео побиття дивіться у цій новині на "Футбол 24+".

Свьонтек без жодних проблем здолала Анісімову, витративши на перемогу менш як годину. Іга стала першою представницею Польщі, яка виграла Вімблдон (як серед чоловіків, так і серед жінок).

Свьонтек стала переможницею Вімблдону-2025, "насухо" знищивши росіянку зі США – полька здобула вже шостий титул мейджора

Окрім того, така суха перемога стала першою з 1911 року, коли фінал жіночого одиночного розряду Вімблдону завершився з рахунком 6:0, 6:0.

Вже наступного тижня Свьонтек повернеться до топ-3 світового рейтингу.