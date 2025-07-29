"Так, я вважаю, що у своєму праймі я б зміг перемогти Олександра Усика", – сказав Рой Джонс для DAZN.

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До слова, Рой Джонс є колишнім чемпіоном світу у п'яти вагових категоріях. У 2005 році він переміг за очками Джона Руїса та став чемпіоном світу WBA у надважкій вазі. Джонс провів останній поєдинок у 2018 році. У 2015-му американець отримав російське громадянство.

19 липня Олександр Усик нокаутував у реванші Даніеля Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Крім того, українець став першим боксером з 1978 року, який двічі об'єднав всі престижні титули у надважкій вазі.

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