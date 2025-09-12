Російських спортсменів не буде у змаганнях з бобслею та скелетону.

Конгрес Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) вирішив не допускати спортсменів з Росії до участі в змаганнях IBSF в нейтральному статусі. Про це повідомив офіційний сайт організації.

Таким чином, у Кортіна‑д’Ампеццо (Італія), де відбувся Конгрес IBSF, російські бобслеїсти та скелетоністи отримали заборону на участь у міжнародних змаганнях та на наступних Зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Відсторонення представників Росії від змагань з бобслею та скелетону розпочалося з початком повномасштабного вторгнення російської армії в Україну у лютому 2022 року.

Цього разу росіяни хотіли повернутися до змагань у так званому нейтральному статусу, але презентація, яка була представлена на Конгресі IBSF українською делегацією, довела, що представники Росії у бобслеї та скелетоні є затятими порушниками основ нейтральності та підтримують режим Путіна і війну Росії проти України.

