ITF M25, Сабадель (Іспанія) , ґрунт, 1/32 фіналу

Алехо Санчес Кілес (Іспанія, ATP №596) – Святослав Гулін (нейтральний, ATP №407) – 2:1 (5:7, 6:3, дискваліфікація)

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Росіяни продовжують доводити, що їм не місце в цивілізованому суспільстві. Так "нейтральний" Святослав Гулін влип у скандал у матчі проти Алехо Санчеса Кілеса на турнірі ITF у Сабаделі.

Представник болотної держави впевнено вів у рахунку в третьому сеті 4:0 і був близьким до перемоги в матчі, але після суперечливого епізоду зірвався на суддю.

Росіянин показав жест у напрямку своїх геніталій після чого вилаявся на офіційну особу з характерним московським виразом. Відео вчинку Гуліна опублікували в соцмережі Х.

На цьому все не закінчилось і росіянин схопив суддю за горло після матчу. Такі божевільні дії не залишились без уваги дисциплінарних органів і "нейтрального" дискваліфікували з турніру. Крім цього його оштрафували на 2 тисячі євро.

World #407 Svyatoslav Gulin was disqualified from his match in an ITF today for this.



He cussed at the umpire and made these obscene gestures…







Leading 4-0 in the 3rd set…



That’s one way to lose a tennis match.



pic.twitter.com/WkZfHYgGMc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 29, 2025

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