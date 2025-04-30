Російського тенісиста дискваліфікували після жесту в бік арбітра – "нейтральний" був за крок від перемоги
Тенісист з країни-терористки Святослав Гулін оскандалився на турнірі ITF у Сабаделі.
ITF M25, Сабадель (Іспанія) , ґрунт, 1/32 фіналу
Алехо Санчес Кілес (Іспанія, ATP №596) – Святослав Гулін (нейтральний, ATP №407) – 2:1 (5:7, 6:3, дискваліфікація)
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Росіяни продовжують доводити, що їм не місце в цивілізованому суспільстві. Так "нейтральний" Святослав Гулін влип у скандал у матчі проти Алехо Санчеса Кілеса на турнірі ITF у Сабаделі.
Представник болотної держави впевнено вів у рахунку в третьому сеті 4:0 і був близьким до перемоги в матчі, але після суперечливого епізоду зірвався на суддю.
Росіянин показав жест у напрямку своїх геніталій після чого вилаявся на офіційну особу з характерним московським виразом. Відео вчинку Гуліна опублікували в соцмережі Х.
На цьому все не закінчилось і росіянин схопив суддю за горло після матчу. Такі божевільні дії не залишились без уваги дисциплінарних органів і "нейтрального" дискваліфікували з турніру. Крім цього його оштрафували на 2 тисячі євро.
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