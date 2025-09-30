Американець Лернер Тін переграв росіянина Даніїла Мєдвєдєва у півфіналі турніру ATP 500 в Китаї. Звіт про гру та результат матчу – в цій новині "Футбол 24+".

ATP 500, Пекін (Китай), хард, чоловіки, півфінал

Лернер Тін (США, ATP № 52) – Даніїл Мєдвєдєв (ATP № 18) – 5:7, 7:5, 4:0 (відмова)

Росіянин Даніїл Медведєв продовжує вражати тенісний світ своєю ганебною поведінкою. У півфінальному матчі турніру ATP 500 в Пекіні росіянин несподівано програв Лернеру Тіну.

Американський тенісист програв перший сет з рахунком 5:7, але зумів забрати на свою користь другу партію – 7:5. В третьому сеті Тін просто знищував росіянина, який зазнав пошкодження. Після чотирьох програних геймів Медведєв знявся з матчу. Після рукостискання з американцем росіянин ще довго щось доводив судді. Медвєдєв у звичному для себе істеричному стилі жестикулював в його бік, згадуючи нібито суперечливі рішення під час гри.

Завдяки перемозі над росіянином Лернер Тін вийшов у фінал, де його чекає колишня перша ракетка світу Яннік Сіннер (Італія, ATP № 2), який у своєму півфінальному матчі переміг Алекса Де Мінора (Австралія, ATP № 8).

Cramping Daniil Medvedev gets a code violation for "not trying his best" by the ref. pic.twitter.com/VxJKKUppp2 — asud (@asud683385) September 30, 2025

