ATP 500, Вашингтон (США), хард, 1/16 фіналу

Лернер Тін (США, АТР № 67) – Андрій Рубльов (АТР № 10) – 7:5, 6:2

Сіннер повернув до своєї команди тренера, якого звільнив після допінг-скандалу

Рубльов був фаворитом зустрічі, посідаючи десяте місце в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів. Тін вважався андердогом, адже у світовому реєстрі у нього 67-ма позиція.

Перший сет зустрічі вийшов напруженим і завершився на користь представника США. Тін за рахунку 5:5 відбив три сет-боли з боку суперника, потім зробив брейк і впевнено закрив партію на своїй подачі.

Другий сет минув під знаком беззаперечного домінування Тіна над Рубльовим – 6:2. Росіянин, нагадаємо, відомий своїми нервовими зривами на корті, що супроводжується нецензурною лайкою в його виконанні та ламанням ракеток.

Зустріч тривала 1 годину 32 хвилини. Тін у наступному раунді гратиме з Алехандро Давідовічем Фокіною з Іспанії.

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