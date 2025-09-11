"Нейтральний" російський борець Абдулрашид Садулаєв не зможе взяти участь на чемпіонаті світу, який пройде в Хорватії.

Садулаєву відмовили у візі, через що він пропустить чемпіонат світу в Хорватії, повідомив президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі у коментарі РИА Новости.

Соболенко здивувала заявою щодо війни в Україні: "Це врятувало б багато життів"

Нагадаємо, що навесні російський борець через таку саму причину пропустив чемпіонат Європи – тоді його не пустили до Словаччини. До слова, чемпіонат світу пройде з 13 по 21 вересня.

Зауважимо, що Садулаєв брав участь у масових заходах, спрямованих на виправдання військової агресії РФ проти України.

Російська "нейтральна" фехтувальниця одягнула футболку з Путіним – вона досі бере участь в міжнародних змаганнях (ВІДЕО)