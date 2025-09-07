Тварини загинули в ніч на 7 вересня.

Сім коней загинуло в Endurance Horse Sport Club / фото: Facebook

Сім коней загинуло в Endurance Horse Sport Club на Київщині в наслідок прильоту шахедів, повідомила заступниця голови правління Всеукраїнської федерації кінно-спортивного туризму Леся Гордієнко.

Терлюга відреагувала на нічні обстріли Одеси, показавши, як іде до укриття з немовлям

"Дуже недобрий сьогодні ранок. У Юлії Толпигі немає більше коней. Приліт шахедами по левадам кінного клубу Endurance Horse Sport Club. Мабуть це теж військовий обʼєкт…

Малахіта (готувалась до ЧУ). Ра Назран і його син, Босфор (вчора був у нас на старті), Мак-Тум. Загинуло семеро, вижили тільки Холі і Мануель. Люди живі.

Стайня відносно ціла, але будівлю повело, вікна й двері вилетіли і ремонту, щоб поставити вцілілих коней, там дуже багато", – написала Гордієнко у Facebook.

Нагадаємо, що в ніч на 7 вересня окупаційна армія Росії вчергове атакувала Україну, зокрема Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів.

Росіяни пошкодили Палац Спорту в Одесі внаслідок нічної атаки – ФОТО