Спортсмени разом з іншими українцями щодня відчувають на собі наслідки російських воєнних злочинів.

Владислава Кочерба з мамою / Фото зі соцмереж

"Російський обстріл Одеси пошкодив дім чемпіонки України зі синхронного плавання Владислави Кочерби. 22 квітня вранці російські війська завдали удару по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, багато квартир зазнали серйозних пошкоджень.

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Серед потерпілих – родина чемпіонки України зі синхронного плавання Владислави Кочерби. Наразі наша спортсменка перебуваває в Канаді у складі національної збірної, готуючись до III етапу Кубка світу.

Її батьків вибуховою хвилею відкинуло до стіни, двері квартири було завалено уламками. Лише завдяки сусідам, які кувалдою розчистили завал, вдалося їх врятувати. На щастя, батьки Владислави залишилися живі, хоча досі перебувають у стані глибокого шоку. Квартира спортсменки зазнала значних руйнувань", – повідомила прес-служба Федерації синхронного плавання України.