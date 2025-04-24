Росіянка Лала Крамаренко не отримала нейтрального статусу через рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG), скаржаться російські ЗМІ.

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Причин відмови знайшлось одразу кілька. По-перше, чемпіонка Європи-2021 в командному турнірі брала участь у гала-концерті, присвяченому дню захисника вітчизни. Також, клуб, який представляє Крамаренко, публічно підтримував військову агресію Росії проти України.

Ще однією причиною називають спільне фото з тренеркою Іриною Венер, яка потрапила під санкції у 2022 році як дружина олігарха Алішера Усманова та член партії Єдина Росія.

Рішення FIG є остаточним, але його можна оскаржити. Крамаренко уже подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

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