Російській гімнастці відмовили у нейтральному статусі – знайшлось одразу кілька причин
Міжнародна федерація гімнастики не дозволила російській гімнастці Лалі Крамаренко отримати нейтральний статус.
Росіянка Лала Крамаренко не отримала нейтрального статусу через рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG), скаржаться російські ЗМІ.
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Причин відмови знайшлось одразу кілька. По-перше, чемпіонка Європи-2021 в командному турнірі брала участь у гала-концерті, присвяченому дню захисника вітчизни. Також, клуб, який представляє Крамаренко, публічно підтримував військову агресію Росії проти України.
Ще однією причиною називають спільне фото з тренеркою Іриною Венер, яка потрапила під санкції у 2022 році як дружина олігарха Алішера Усманова та член партії Єдина Росія.
Рішення FIG є остаточним, але його можна оскаржити. Крамаренко уже подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.
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