Російські спортсмени активно беруть участь у злочинній агресії проти України, яка триває з 2014 року.

Каратист Максим Бахарєв, багаторазовий призер та переможець чемпіонатів світу, на початку повномасштабного вторгнення отримав повістку і вирушив на територію України. Окупант воював 2 роки, дослужився до звання капітана, але в липні 2024-го таки отримав заслужене покарання.

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За даними російських пропагандистів, група Бахарєва потрапила в оточення у Запорізькій області. Усі решта загинули, а горе-каратист повернувся на рідні "болота". Щоправда, є нюанс – через важкі поранення йому ампутували усі кінцівки.

Тепер Бахарєв обліплений ганебними медалями, пише ідіотські Z-книги і смиренно ковтає обіцянки путінських чиновників щодо протезування.