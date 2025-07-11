Міжнародна боксерська асоціація (IBA) ухвалила рішення про дискваліфікацію Імама Хатаєва (10-0, 9 КО) , повідомляють на офіційному сайті Міжнародного агентства з тестування (ITA).

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Бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року в складі РФ провалив допінг-тест. У аналізах Хатаєва спеціалісти виявили заборонені речовини – кломіфен і його метаболіти.

Через це боксера, який тепер представляє Австралію, дискваліфікували з 26 червня 2025-го рівно на два роки. Також органи анулювали всі результати екс-росіянина з 9 квітня 2024 року.

Попри це наступний бій Хатаєва все ж таки відбудеться. Дискваліфікація боксера поширюється лише на змагання під егідою IBA і не впливає на його професійну кар'єру. В ніч на 13 липня, відбудеться професійний поєдинок Імама проти кубинського боксера Девіда Моррелла (11-1, 9 КО).

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