На чемпіонаті світу з фехтування у Тбілісі беруть участь і "нейтральні" російські спортсмени, що викликало обурення у місцевих жителів.

З 22 по 30 липня у Тбілісі проходить чемпіонат світу з фехтування, на якому беруть участь і "нейтральні" росіяни. Деякі з них причетні до підтримки війни в Україні, але FIE (Міжнародна федерація фехтування – прим.) допустила їх за оновленою процедурою.

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У ніч з суботи на неділю місцеві жителі разом з українцями та іншими небайдужими зібрались на акцію біля готелю, де зупинились атлети з боліт. О 4-й ранку їх розбудили звуками вибухів. "Російські свині, тут вам не раді! Сьогодні феєрверк – а завтра будуть "Гради!", – було написано на плакаті протестувальників.

Протести продовжились і вдень, зокрема, з гаслами: "Вони фехтують у Тбілісі й вбивають в Україні", "Спорт поза політикою? Скажіть це тим, хто загинув на війні!", "Білий прапор у Росії має бути на полі бою, а не на фехтувальній доріжці чемпіонату світу". Місцеві активісти висловлювали своє невдоволення і безпосередньо в залі.