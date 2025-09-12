Представники Росії продовжують демонструвати свою ницу натуру на тенісних турнірах.

Вероніка Кудерметова несподівано покинула змагання у Гвадалахарі вже на стадії 1/8 фіналу. Представницю країни-терориста з рахунком 2:0 впевнено закрила Вікторія Хіменес Касінцева.

Поразка від андоррки явно вдарила по гордості Кудерметової. Росіянка показово пройшла повз суперницю, не потиснувши їй руку.

Цікаво, що 20-річна Хіменес Касінцева також має зв'язки з "болотами". Її мати – росіянка, але народила Вікторію вже в Андоррі.