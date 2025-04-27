Російська ракета забрала життя 17-річного фаната Аврори і його батьків
Росія масованими обстрілами цивільних об'єктів продовжує вбивати українців.
В ніч на 24 квітня держава-терорист завдала комбінованого удару ракетами та дронами по кількох регіонах України. Особливо дісталося Києву, де загинули 12 осіб.
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Серед жертв – 17-річний Данило Худя та його батьки Олег і Вікторія. Хлопчина був фанатом футзальної Аврори і планував 24 квітня відвідати матч 1/4 фіналу Кубка України проти Кардинала. Втім, всі його сподівання та мрії обірвала російська ракета. Друзі Данила прийшли до руїн будинку в надії на краще, але сталася трагедія – спочатку з-під завалів дістали тіло сина, а потім обох батьків...
Зі сім'ї залишилися дві сестри та старший брат. 14-річна Яна під час атаки РФ також була у квартирі, але дивом вижила і зараз перебуває у лікарні. "Тато Данила з 2022-го був на фронті, танкіст. Потім був поранений, проходив реабілітацію…" — розповіла hromadske мама одного зі школярів.
Аврора у своїх соцмережах висловила щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблих.