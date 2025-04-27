В ніч на 24 квітня держава-терорист завдала комбінованого удару ракетами та дронами по кількох регіонах України. Особливо дісталося Києву, де загинули 12 осіб.

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Серед жертв – 17-річний Данило Худя та його батьки Олег і Вікторія. Хлопчина був фанатом футзальної Аврори і планував 24 квітня відвідати матч 1/4 фіналу Кубка України проти Кардинала. Втім, всі його сподівання та мрії обірвала російська ракета. Друзі Данила прийшли до руїн будинку в надії на краще, але сталася трагедія – спочатку з-під завалів дістали тіло сина, а потім обох батьків...

Since early morning, teens stood by as rescuers searched for their 17-year-old classmate after Russia’s attack on Kyiv.



They watched in silence as his body was pulled from the rubble. pic.twitter.com/x7TtsNdcdN — UNITED24 Media (@United24media) April 24, 2025

Зі сім'ї залишилися дві сестри та старший брат. 14-річна Яна під час атаки РФ також була у квартирі, але дивом вижила і зараз перебуває у лікарні. "Тато Данила з 2022-го був на фронті, танкіст. Потім був поранений, проходив реабілітацію…" — розповіла hromadske мама одного зі школярів.

Аврора у своїх соцмережах висловила щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблих.