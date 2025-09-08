Російська "нейтральна" фехтувальниця одягнула футболку з Путіним – вона бере участь у міжнародних змаганнях (ВІДЕО)
Скандальна шаблістка Яна Єгорян вчергове показала прихильне ставлення до російської влади.
Російська фехтувальниця Яна Єгорян опублікувала відеоролик у своєму Instagram, на якому вона одягнена у футболці з зображенням президента країни-агресора Володимира Путіна.
Нагадаємо, що Єгорян є лейтенантом армії РФ. Попри це, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила росіянці виступати на міжнародних змаганнях під "нейтральним статусом". У липні прихильниця Путіна виграла чемпіонат світу.
Зазначимо, що Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного російського громадського руху "Здоровое отечество", який здійснює свою діяльність, зокрема на тимчасово окупованих територіях України.
