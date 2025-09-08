Російська фехтувальниця Яна Єгорян опублікувала відеоролик у своєму Instagram, на якому вона одягнена у футболці з зображенням президента країни-агресора Володимира Путіна.

Video: Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image https://t.co/5gwtfhIhpV pic.twitter.com/LDMEmcnub8 — Base of Ukrainian sports | Olympics (@Ukrsportbase) September 7, 2025

Нагадаємо, що Єгорян є лейтенантом армії РФ. Попри це, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила росіянці виступати на міжнародних змаганнях під "нейтральним статусом". У липні прихильниця Путіна виграла чемпіонат світу.

Зазначимо, що Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного російського громадського руху "Здоровое отечество", який здійснює свою діяльність, зокрема на тимчасово окупованих територіях України.

