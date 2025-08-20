– На мою думку, це некрасиво і нерозумно. Некрасиво, коли людина, яка просуває вид спорту, всю легку атлетику, часом дає коментарі, які не дуже фільтруються. Припустимо, був коментар на адресу Олени Куліченко в стилі: "Патли всі повириваю". Я читаю, сиджу і думаю: "Господи, і ця людина є обличчям нашого виду спорту?"

Це жахливо. Не можна такі речі говорити, коли на тебе всі орієнтуються, діти на тебе дивляться. Як можна до цього дійти? Ми всі просто люди. І питання не в поточній ситуації, вона завжди була такою, здається. Ми в юнацькому віці з нею виступали в одній категорії, а вона зі мною не розмовляла. Це був 2018 рік, Ярослава з подружками удавали, що не знають російську, принципово.

– З Марією Ласіцкене при цьому вона начебто мило спілкувалася в Токіо.

– Маші пощастило. Зі мною українки не розмовляли, удавали, що російської не розуміють. Це було прикро. На юнацькій Олімпіаді був дивний момент, я просто не зрозуміла, що сказав суддя, він швидко пробурмотів з акцентом англійською. Я підійшла до неї запитати, тому що більше російськомовних у нас в секторі не було, вона не те щоб проігнорувала, а сказала щось українською.

Я стою і думаю: "Ну я ж нормально попросила, я нічого не розумію..." Були такі принципові речі, естонці теж навмисно удавали, що не знають російської, багато хто так робив. Але це вибір кожної людини, – сказала Кочанова в інтерв'ю російському виданню Чемпионат.

