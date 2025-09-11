"Нейтральна" гімнастка з Росії Ангєліна Мєльнікова таки виступить на Кубку світу з художньої гімнастики.

Мєльнікова отримала нейтральний статус для участі в міжнародних змаганнях попри свою публічну підтримку військової агресії Росії проти України.

Російського переможця Олімпіади не пустили чемпіонат світу з боротьби – його не пускали і на чемпіонат Європи

Варто зазначити, що є представницею Центрального спортивного клубу армії (ЦСКА), який підпорядковується Міністерству оборони Росії та балотувалася у квітні 2025 року на місцевих виборах у Воронежі, вигравши праймеріз як кандидатка від провладної партії Єдина Росія. Утім, потім вона зняла свою кандидатуру, щоб зосередитися на гімнастиці, але критики зазначають, що це не було відмовою Мельнікової від своїх політичних поглядів.

Мєльнікова також публічно висловлювала свою підтримку війні Росії проти України, публікуючи в соцмережах військовий контент і використовуючи рашистський символ Z.

Нагадаємо, FIG World Challenge Cup (етап Кубка світу) у Парижі пройде 13-14 вересня. Президентка Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна заявляла, що українські спортсменки саме через участь Мєльнікової можуть бойкотувати змагання.

Подкопаєва: Українська мені здавалася штучною, але після вторгнення не можу розмовляти псячою мовою