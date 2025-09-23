"Нейтральна" гімнастка з Росії Ангєліна Мєльнікова потрапила у заявку на ЧС02025 у Джакарті.

Путін та Мєльнікова / фото з болотних джерел

Ангєліна Мєльнікова під нейтральним прапором поїде на чемпіонат світу з художньої гімнастики, повідомляють російські пропагандисти.

Українки зібрали сім медалей у Брно – феєричний фінал Гран-прі-2025 з художньої гімнастики

Скандальна гімнастка, яка відкрито підтримує війну РФ проти України, потрапила у список із 10 громадян РФ, які виступлять на світовому форумі у нейтральному статусі.

Світова спільнота продовжує ігнорувати численні фото Мєльнікової з Путіним, участь на праймеріз прокремлівської партії "Єдіная Расія" і пости із буквою Z – символом військової агресії проти України.

Раніше Мєльнікова брала участь на етапі Кубка світу з художньої гімнастики, який проходив з 13 по 14 вересня в Парижі.

Чемпіонат світу в Індонезії відбудеться з 19 по 25 жовтня.

