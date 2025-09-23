Російська гімнастка, яка активно підтримує війну проти України, поїде на чемпіонат світу в Індонезії
"Нейтральна" гімнастка з Росії Ангєліна Мєльнікова потрапила у заявку на ЧС02025 у Джакарті.
Ангєліна Мєльнікова під нейтральним прапором поїде на чемпіонат світу з художньої гімнастики, повідомляють російські пропагандисти.
Українки зібрали сім медалей у Брно – феєричний фінал Гран-прі-2025 з художньої гімнастики
Скандальна гімнастка, яка відкрито підтримує війну РФ проти України, потрапила у список із 10 громадян РФ, які виступлять на світовому форумі у нейтральному статусі.
Світова спільнота продовжує ігнорувати численні фото Мєльнікової з Путіним, участь на праймеріз прокремлівської партії "Єдіная Расія" і пости із буквою Z – символом військової агресії проти України.
Раніше Мєльнікова брала участь на етапі Кубка світу з художньої гімнастики, який проходив з 13 по 14 вересня в Парижі.
Чемпіонат світу в Індонезії відбудеться з 19 по 25 жовтня.
Російська гімнастка, яка підтримує військову агресію Росії проти України, виступить на етапі Кубка світу в Парижі