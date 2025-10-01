Завершились ще два матчі 1/8 фіналу турніру WTA 1000, який проходить в Пекіні. За їхніми підсумками вилетіли одразу дві "нейтральні" росіянки.

WTA 1000. 1/8 фіналу. Пекін.

Соней Картал (Велика Британія, WTA 81) – Мірра Андрєєва ("нейтральна", WTA 5) – 7:6, 2:6, 7:5

Лінда Носкова (Чехія, WTA 27) – Анастасія Потапова ("нейтральна", WTA 59) – 6:2, 6:4

Черговий ігровий день у Пекіні завершився приємно для всіх українських поціновувачів тенісу. Воно й не дивно, адже на турнірі вже не залишилось росіян.

Так, п'ята ракетка світу, під нейтральним статусом Мірра Андрєєва сенсаційно поступилась британці Соней Картал, яка не входить навіть у топ-50 рейтингу. Гра затягнулась на 3 сети, але в останньому Картал вирвала першу свою перемогу над представницею топ-10 рейтингу. Варто додати, що Андрєєва відома своєю скандальною поведінкою (ламає ракетки після невдач, запускає м'ячі в бік глядачів чи свариться з арбітрами) цього разу повелась стримано.

В іншому матчі чешка Лінда Носкова без проблем здолала Анастасію Потапову. Обійшлось все двома сетами з рахунками 6:2 та 6:4. Тож саме Картал та Носкова зустрінуться в чвертьфіналі WTA 1000. До цього між ними був лише один поєдинок, в якому сильнішою виявилась Лінда Носкова.

HUGE UPSET



Sonay Kartal beats No. 4 seed Andreeva 7-5, 2-6, 7-5.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/egHChkqk8r — wta (@WTA) October 1, 2025

