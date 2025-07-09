Російська тенісистка Павлюченкова (WTA № 50) в 1/8 фіналу Вімблдонського турніру програла у двох сетах представниці США Аманді Анісімовій (WTA № 12), яка мала 13-й номер посіву – 1:6, 6:7 (9:11).

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Втім, 34-річна уродженка Самари зганьбилася не лише на корті, а й за його межами – вона прийшла на прес-конференцію з пляшкою пива. Перед початком спілкування з журналістами Павлюченкова прилюдно продовжила вживати напій, потім сховала пляшку десь під столом та показала готовність до розмови.

Анастасія Павлюченкова у листопаді 2021 року була 11-ю ракеткою світу – це її найкращий показник у кар’єрі. Загалом вона провела на рівні WTA 519 зустрічей, у яких 361 раз програла, має 12 титулів. За кар’єру Павлюченкова заробила 15,104,289 доларів.

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