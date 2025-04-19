ATP 500 Барселона, ґрунт, півфінали

Карен Хачанов (Росія, ATP №27) – Хольгер Руне (Данія, ATP №13) – 0:2 (3:6, 2:6)

Карлос Алькарас (Іспанія, ATP №2) – Артур Філь (Франція, ATP №14) – 2:0 (6:2, 6:4)

На щастя, Хольгер Руне не дозволив зіпсувати фінал участю базпрапорного представника держави-терориста. Данець впевнено забрав два сети і чекав наступного суперника.

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Ним очікувано став Карлос Алькарас, який набрав потужну ходу. Тиждень тому іспанець виграв турнір в Монте-Карло, а тепер щонайменше другий фінал поспіль. Артур Філь нав'язав боротьбу лише в другому сеті, але все ж був змушений миритися з вильотом від фаворита, як і в нещодавньому чвертьфіналі Монте-Карло.

Фінал Алькарас – Руне відбудеться завтра (20 квітня), початок о 14:00 за київським часом.