Дмітрій Воронков "відзначився" безглуздою поведінкою в матчі між Коламбус Блю Джекетс та Вашингтон Кепіталз.

Команда зі штату Огайо розбила "столичних" з рахунком 7:0. Алєксандр Овєчкін гру пропускав, але публіку потішив інший росіянин.

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У третьому періоді Дмітрій Воронков отримав 10 хвилин штрафу за неналежну поведінку. Втім, Коламбус ще майже 2 хвилини продовжував грати у повному складі. Виявилося, що росіянин за 2 сезони в НХЛ не вивчив англійську мову і банально не зрозумів вказівку рефері! Коли суддівська бригада помітила оману, то виписала Коламбусу ще 2 хвилини командного штрафу, а Воронков нарешті всівся на лаву порушників.

Клоунада росіянина, якої ще не бачила НХЛ, не завадила Блю Джекетс добити Вашингтон сьомою шайбою.