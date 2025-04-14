Росіянин Хетаг Цаболов, який у 2021 році змінив російське спортивне громадянство на сербське, був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил.

Цаболова дискваліфікували на 6 років за порушення антидопінгових правил, повідомляє офіційний сайт Міжнародного агентства допінг-тестування (ITA).

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Зазначається, що його дискваліфікація відраховується з 28 червня 2024 року до 27 червня 2030 року. Цаболова покарали за статтями про фальсифікацію та ухилення, відмову або неявку на процедуру взяття проб. Видання Telegraf.rs зазначило, що росіянина відсторонили ще у квітні минулого року, але через подану апеляцію Цаболов зміг виступити на Олімпіаді в Парижі, де він вибув у чвертьфіналі.

Нагадаємо, Цаболов виграв золото на чемпіонаті світу 2014 року в категорії до 70 кг, а також срібло 2017 року під російським прапором. У складі збірної Сербії він вигравав бронзу ЧС-2023 (уже у вазі до 74 кг), а також бронзу на чемпіонаті Європи 2023 (до 79 кг).

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