ATP 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/32 фіналу

Адам Волтон (Австралія, АТР № 85) – Даніїл Медведєв (АТР № 15) – 6:7 (0:7), 6:4, 6:1

Світоліна неприємно програла на старті великого турніру в Цинциннаті – не пройшла незручну суперницю (ВІДЕО)

Так званий "нейтральний" Медведєв з Росії у першому сеті зустрічі здобув перемогу. Втім, вона далася йому складно – Волтон, якій посідає 85-те місце у світовому рейтингу, гідно чинив опір до самого тай-брейку. Продовжувати далі – сил у нього забракло. Але після того представник Австралії перехопив ініціативу та повів гру. Медведєв, який сумно відомий своїми недисциплінованими вчинками на корті, іноді не знав, як стримувати суперника та налаштувати себе на якісні дії. В якийсь момент росіянин-псих показово сховав свою голову у холодильник, розташований біля корту. Це йому ніяк не допомогло.

Волтон влаштував Медведєву показове побиття у завершальному сеті, переміг з рахунком 6:1 та викинув росіянина з подальшої боротьби на турнірі. Далі на Волтона чекає зустріч із 22-м номером світового рейтингу чехом Їржі Легечкою.

? Medvedev putting his head in the fridge to cool down during the changeover pic.twitter.com/M6ijtng6xa — Olly Tennis (@Olly_Tennis_) August 10, 2025

Костюк несподівано оголосила про зняття з супертурніру в Цинциннаті – відома причина