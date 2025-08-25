US Open-2025, хард, чоловіки, 1/64 фіналу

Данііл Медведєв (АТР № 13) – Бенжамен Бонзі (Франція, АТР № 51) – 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6

Стародубцева без шансів завершила боротьбу на старті US Open – "нейтралка" з Росії пройшла далі

Медведєв, який був фаворитом поєдинку, зустрів з боку француза Бонзі кваліфікований опір та програв по черзі перший сет, а потім і другий. У третій партії Бенжамен мав подавати на сет, але трапився скандальний епізод, який вплинув на подальший перебіг подій – на корті несподівано з’явився фотограф та суддя був змушений розіграш переграти. Бонзі надломився – гру він не закрив, а далі поступився під нуль у четвертому сеті.

На вирішальну партію Бонзі все ж зібрався та виграв її, що дозволило йому відсвяткувати сенсаційну перемогу на нечувану радість вболівальників.

Після зустрічі Медведєв що довго сидів біля корту – нестримно психував, зламав ракетку. Але публіка продовжувала шаленіти від перемоги француза Бонзі. Представник Росії близький до вильоту з топ-20 світового рейтингу. Цього року він виграв лише одну зустріч на мейджорах. Скажімо, на Вімблдоні він у першому раунді програв тому ж Бонзі.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.



He’s smashing his racquet and just sitting on the court.



Brutal loss to swallow.



pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

147-та ракетка світу відправила додому сіяну "нейтралку" з Росії – перша сенсація на US Open-2025