Інцидент трапився під час матчу з CS2 (Counter-strike – прим.) на FACEIT, де Кривошеєв у текстовому чаті назвав чилійського гравця "мавпою". Бразильська організація MIBR у зв'язку із цим оприлюднила заяву:

"Ми рішуче засуджуємо будь-які форми упередженості – расизм, ксенофобію чи будь-яку іншу дискримінацію. Наше зобов’язання завжди було і буде спрямоване на створення безпечного, шанобливого й різноманітного середовища у світі кіберспорту.

Мова, використана гравцем, була неприйнятною й не відображає цінностей нашої організації. Хоча спортсмен стверджує, що у його культурі цей термін може мати інше значення, ми повністю усвідомлюємо історичний та соціальний тягар, який це слово має у Бразилії. Коли йдеться про расизм, не може бути двозначностей.

Тому повідомляємо, що гравець зазнає внутрішніх дисциплінарних санкцій і буде негайно включений у програму з вивчення расової та культурної грамотності, зосереджену на історії та соціальних викликах Бразилії. Повторні випадки не будуть терпітися.

Ми продовжуватимемо активно працювати над тим, щоб подібні ситуації не повторювались, посилюючи наше зобов’язання формувати чисте середовище для нашої спільноти відповідно до цінностей, які ми відстоюємо", – йдеться в заяві MIBR.

