Дмітрій Бівол поставив прибуткові розбірки зі своїм земляком Артуром Бетербієвим вище за престижне звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі.

Росіянин повідомив WBC, що відмовляється від обов'язкового захисту титулу проти Девіда Бенавідеса, інформує The Ring. 28-річний американець автоматично стає повноцінним чемпіоном від цієї організації.

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Бівол віддав пріоритет третьому бою з Бетербієвим, який тепер вже не буде за "абсолют" у напівважкій вазі. У попередніх зустрічах представники держави-терориста обмінялися перемогами за рішенням суддів і хочуть організувати трилогію для визначення сильнішого.

Натомість Бенавідес (30-0, 24 перемоги нокаутом) може бути виставлений на обов'язковий захист проти Каллума Сміта. Нагадаємо, у червні минулого року Девід рішенням суддів переміг Олександра Гвоздика за вакантний титул тимчасового чемпіона WBC.

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