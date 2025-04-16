Росіяни вранці 16 квітня обстріляли Херсон, від чого постраждали не лише житлові масиви, але й спортивна інфраструктура.

Уранці 16 квітня російська армія завдала комбінованого удару по центру Херсона. За інформацією місцевої прокуратури, наразі відомо про трьох постраждалих цивільних.

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Руйнувань зазнали не лише будинки, але й льодова арена Фаворит-арена. Вона була домівкою для хокейного Дніпра і була базою підготовки хокеїстів і фігуристів. Це не вперше, коли російські окупанти завдавали ударів по Фаворит-арені: 16 червня 2023 року її частково пошкодили.

Нагадаємо, льодовий стадіон у Херсоні почав функціонувати в 2009 році. Тоді на всеукраїнський рівень почала виходити місцева команда, яка кілька разів перероджувалася. У сезоні 2018/19 херсонськийДніпро став віце-чемпіоном України, а вже не маючи змоги виступати в рідному місті, двічі здобував бронзу національного чемпіонату, виступаючи в Калуші на Івано-Франківщині та Одесі.

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