Команди з російськими та білоруськими фехтувальниками під нейтральним статусом отримають право виступити на чемпіонаті Європи.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення дозволити російським та білоруським спортсменам, які виступають під нейтральним прапором, брати участь у командних змаганнях. Це рішення стало результатом тривалих обговорень, які мали місце після того, як в березні 2022 року фехтувальників з цих країн відсторонили від міжнародних турнірів.

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З моменту відсторонення неодноразово виносилися ініціативи щодо повернення представників Росії та Білорусі в міжнародні змагання, і в квітні 2023 року вони отримали дозвіл виступати в індивідуальних турнірах під нейтральним статусом. Тепер FIE дала зелене світло на участь цих спортсменів у командних дисциплінах.

Першими такими змаганнями стане чемпіонат Європи, що проходитиме з 14 по 19 червня в Генуї, Італія.

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