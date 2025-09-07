У ніч з 6 на 7 вересня росіяни атакували дронами Одесу, внаслідок чого у місті виникло чимало руйнувань та пошкоджень, повідомляє Думская.

Дісталось і одеському Палацу Спорту. Вибухами повибивало вікна та двері в будівлі, також дуже постраждав перший поверх споруди. Від вибухової хвилі також вибито вікна у сусідньому житловому будинку.

Нагадаємо, що це не перша атака Росії по одеському Палацу спорту. У березні 2024 року внаслідок ракетного удару терористів в будівлі частково обвалилася стеля та було зруйновано понад 1200 квадратних метрів скління.