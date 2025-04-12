– Ви стежите за політикою? Наприклад, за тим, що відбувається з Україною та Росією, ви стежите за всім цим чи не дуже?

– Так, трохи.

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– Що ви про це думаєте, що ви думаєте про те, що там відбувається? Що ви думаєте про Зеленського, про Путіна? Є те, як світ бачить це, але ви в тому регіоні. Отже, в Америці Путін – поганий хлопець, він почав війну. Зеленський – йому потрібні тільки гроші, він просто бере гроші. Що ви думаєте про те, що там відбувається?

– Навіть якщо він хоче брати гроші і все таке, я не знаю... Я завжди проти того, щоб вбивали людей. Я завжди буду за мир, завжди. Тому я не знаю настільки глибоко про те, хто... Але те, що я знаю зі своєї історії, зі свого життя, що вони, росіяни... Путін, скажімо так, політики, які керують Росією, тому що я нічого не маю проти звичайних людей з Росії, я кажу про політиків. Їм начхати на всіх. Я жив у Грузії у 2008 році, я бачив, що вони робили з моїм народом. Отже...

– Росіяни?

– Росіяни, так, росіяни. Я не знаю. Небезпечні люди. І я думаю, що росіянам взагалі не можна довіряти. Повторюю, я не говорю про звичайних людей. Я говорю про політиків. Це божевілля.

– Звідки Хабіб Нурмагомедов та Іслам Махачев?

– З Дагестану. Вони росіяни, але коли Росія нападає на когось у світі, то першими відправляє "інших росіян" – дагестанців, чеченців тощо. Ти ніколи не побачиш "російського росіянина" на війні. Росія дозволяє тобі називатися "росіянином", але чекай дзвінка.

Звичайно, вони просто використовують їх. Ми дали вам певну владу, територію, але у певний момент ми чекатимемо "віддяки". Так працює у всьому світі. Ти робиш щось для когось, але хочеш отримати щось назад. Ось так воно працює, це божевілля, – заявив Топурія в PBD Podcast, ведучим якого є Патрік Бет-Девід – виходець з Ірану та палкий прихильник Дональда Трампа. У грудні гостем цієї програми був скандальний Олексій Арестович і "відзначився" заявою: "Я довіряю Путіну більше, ніж Зеленському".

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