Росія заарештувала французького велогонщика, який намагався побити світовий рекорд
Французький велоспортсмен Соф'ян Сехілі був затриманий владою РФ за начебто незаконний перетин кордону.
Громадянин Франції Соф'ян Сехілі, який намагався побити світовий рекорд з перетину Євразії на велосипеді, був заарештований у Росії, повідомляє Le Monde. Спортсмена затримали у Владивостоці, наразі він перебуває під вартою за звинуваченням у незаконному перетині кордону.
Сехілі двічі намагався в’їхати до Росії з Китаю через два прикордонні пункти, розташовані на відстані 200 кілометрів один від одного. Однак після другої спроби француза заарештували. Велосипедист розпочав свою подорож 1 липня у Лісабоні та планував завершити її у Владивостоці.
Зазначається, що Сехілі намагається допомогти консульство Франції. Соф'ян прагнув побити рекорд німця Йонаса Дейхмана, який у 2017 році перетнув Євразію за 64 дні, дві години й 26 хвилин.
До слова, Соф'яну Сехілі – 44 роки. Раніше він був кінодокументалістом, однак у 2012 році залишив свою роботу та вирішив зайнятися велоспортом. Француз взяв участь у близько 20 багатокілометрових заїздах та виграв 11 з них.
