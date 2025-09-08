Громадянин Франції Соф'ян Сехілі, який намагався побити світовий рекорд з перетину Євразії на велосипеді, був заарештований у Росії, повідомляє Le Monde. Спортсмена затримали у Владивостоці, наразі він перебуває під вартою за звинуваченням у незаконному перетині кордону.

Молодий велогонщик помер у Франції після серцевого нападу прямо під час перегонів

Сехілі двічі намагався в’їхати до Росії з Китаю через два прикордонні пункти, розташовані на відстані 200 кілометрів один від одного. Однак після другої спроби француза заарештували. Велосипедист розпочав свою подорож 1 липня у Лісабоні та планував завершити її у Владивостоці.

Зазначається, що Сехілі намагається допомогти консульство Франції. Соф'ян прагнув побити рекорд німця Йонаса Дейхмана, який у 2017 році перетнув Євразію за 64 дні, дві години й 26 хвилин.

До слова, Соф'яну Сехілі – 44 роки. Раніше він був кінодокументалістом, однак у 2012 році залишив свою роботу та вирішив зайнятися велоспортом. Француз взяв участь у близько 20 багатокілометрових заїздах та виграв 11 з них.

Велика аварія сталася на велогонці у південній Німеччині – постраждали близько 70 учасників