Держава-терорист вкотре вимагає розгляду відновлення статусу ОКР. Міністр спорту та водночас голова Олімпійського комітету РФ Михайло Дегтярьов у коментарі пропагандистському агентству ТАСС повідомив, що вже у грудні Міжнародний олімпійський комітет розгляне питання відновлення статусу ОКР.

МЗС та Мінмолодьспорту виступили із закликом після рішення МПК щодо Росії та Білорусі: "Воно заохочує терор і вбивства"

"Ми комунікацію налагодили, і особисто я був у Лозанні. Там працюють наші адвокати, ми постійно судимось. Ми заявляємо, що не треба пов’язувати спорт із політикою та збройними конфліктами. Перспективи є… Рішення буде винесено на найближчий виконком. Все йде за планом, ми підготували ще ряд позовів", – заявив міністр спорту болотної країни.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року МОК призупинив діяльність російського олімпійського комітету через включення до його складу регіональних організацій із тимчасово окупованих територій України. Це рішення стало прямою реакцією на спроби Москви легітимізувати анексію українських регіонів через спорт.

27 вересня 2025 року Міжнародний паралімпійський комітет частково зняв санкції та відновив членство паралімпійських комітетів Росії й Білорусі. Обидві країни отримали право виступати на Паралімпіаді під власними прапорами.

Втім, позиція МОК щодо участі спортсменів залишається жорсткою: президентка організації підтвердила, що формат нейтрального статусу для атлетів із Росії та Білорусі на Іграх-2026 не буде змінено.

Міжнародний паралімпійський комітет ганебно повернув росіян до виступів у змаганнях з прапором та гімном