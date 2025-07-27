"Я вважаю, що Усик – один з найкращих в історії. Я впевнений, що він точно в топі хевівейту. Його рухи настільки сильно відрізняються від інших боксерів. Ти постійно думаєш: "Зараз щось буде".

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Немає ніяких мовчазних домовленостей, немає розслабленості, немає спокійних раундів. Він тисне на тебе і постійно рухається. Я завжди кажу, що він – як Ломаченко. Він один з найвправніших надважковаговиків усіх часів. Батько Василя Ломаченка тренував їх обох. Саме тому Усик такий вправний", – заявив Джо Роган під час свого подкасту з бійцем UFC Халілом Раунтрі.

Нагадаємо, що Роган в останні роки зашкварився своїми неоднозначними заявами щодо України, зокрема шоумен посилав на три літери Джо Байдена, звинувачуючи його і Володимира Зеленського в "розв'язуванні Третьої світової війни". Також Роган раніше підігрував російській пропаганді й закликав Дональда Трампа зупинити військову допомогу для нашої країни, після чого нарвався на критику від Володимира Кличка.

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